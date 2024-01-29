MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'ye F-16 çağrısı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından, ABD’nin sözünde durarak F-16’larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması aslında bir hukuk ve müttefiklik namusudur” dedi.

Bahçeli, yerel seçimler kapsamında ilk mitingini dün Mersin’de gerçekleştirdi. “Misakı Milli’nin mirasçısı MHP ve Cumhur İttifakı’dır” diyen Bahçeli, mitingde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

CHP SINIFTA KALDI: Mersin son beş yıldır yerinde saymaktadır. Slogan belediyeciliği, dedikodu belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. DEM’lenmiş, gemlenmiş, yemlenmiş, rehin altına alınmış CHP’den kurtuluş için harekete geçecek miyiz?

HUKUKİ KAZANIM: Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasının, makul derecede delillerin varlığından dolayı esastan görüşülecek olması mühim bir adalet ve hukuk kazanımıdır. Adalet mutlaka tecelli etmelidir.

ALÇAKLARI TEDAVÜLDE TUTUYORLAR: Türkiye’yi zora sokmak, iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Kiralık katilleri üzerimize salıyorlar. Sınırlarımızın mücavir noktalarında tesis edilen üs bölgelerimize saldırıyorlar. PKK/YPG’yi silahlandırıp Türkiye’ye yönelik kanlı eylem talimatı veriyorlar. İç huzur ve barış ortamımızı kundaklamak için casusları, teröristleri, işbirlikçileri, siyasette köprü tutmuş çevreleri, FETÖ’cü alçakları sürekli tedavülde tutuyorlar. ABD, Irak ve Suriye’deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmesi sertleşen ABD’nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir, gayri hukukidir, gayri meşrudur.

TÜRKİYE RAHATSIZ: ABD’nin Suriye’den ve Irak’tan çekilmesinden başka makul, mantıklı, akla yatkın ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye, ABD ile sınır olmaktan rahatsızdır, bölücü terör örgütüne verilen destekten rahatsızdır; siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalardan rahatsızdır.