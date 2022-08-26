Facebook üzerinden insan cesetlerine ait parçalar satan adam tutuklandı
Pensilvanya'lı Jeremy Pauley, Facebook'ta insan cesetlerine ait parçalar sattığı için tutuklandı. Pauley'in evinden çıkanlar FBI uzmanlarını şoka uğrattı.
Facebook üzerinden, ölen insanların bedenlerine ait parçalar sattığı iddiası üzerine, Jeremy Pauley adlı ABD vatandaşının Pensilvanya'da ikamet ettiği evi arayan polisler adeta bir korku filmi sahnesiyle karşılaştı.
Evde yapılan aramada "üç adet bütün iskelet, yaklaşık 15-20 insan kafatası ve 57 litre hacminde "organ içeren" kovalar da dahil olmak üzere geniş bir insan kalıntısı koleksiyonu" bulundu.
Jeremy Pauley
MORGTAN ÇALINMIŞ
Olayı soruşturan FBI Arkansas departmanı, kalıntıların bir morgdan çalındıktan sonra Arkansas'taki bir kadın tarafından, Facebook üzerinden Pauley'e satıldığını tespit etti.
Unilad'in haberine göre Pauley, habere konu olan kadından 4000 dolar karşılığında "bir yarım kafa ve bir parçası eksik başka bir kafanın yanı sıra kafatası parçaları ile üç beyin, bir kalp, bir karaciğer, bir akciğer, iki böbrek, bir bütün kadın pelvisi, meme ucu olan bir deri parçası ve dört adet de el" satın aldı.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Kalıntıların parasal kazanç için satıldığı iddiaları ardından tutuklanan Pauley cesedin kötüye kullanılması, çalıntı mal almak ve yasadışı faaliyetlerden gelir elde etmekle suçlandığı mahkeme tarafından ilk duruşmada tutuklandı. 18 Ağustos'ta 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Pauley'in 14 Eylül'de mahkemeye çıkması planlanıyor.
Pauley savunmasında, koleksiyoncu olduğunu ve bu kalıntıları yasal yollardan satın aldığını öne sürdü. Facebook olay hakkında sessizliğini korudu.
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