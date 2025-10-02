Fare dışkısıyla temas 356 kişinin ölümüne yol açtı!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, ülkeyi kasıp kavuran Lassa ateşi hastalığına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmayı sürdürdüğü ifade edildi.

İKİ YILDA 356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği ve hastalıktan dolayı 166 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca Lassa ateşi nedeniyle geçen yıl ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti. Son iki yılda hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

FARE DIŞKISIYLA TEMAS SONUCU BULAŞIYOR

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.