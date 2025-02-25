Fareler arasında tıbbi müdahale: İlk yardım refleksi şaşkınlık yarattı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:00

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, fareler baygın haldeki akranlarını canlandırmak için acil durum önlemlerine benzer hareketler sergiliyor.

Çalışmada, uyuşturulmuş bir farenin bir muhafazaya yerleştirildiğinde, diğer farelerin onu koklamak ve tımar etmek için daha fazla zaman harcadıkları gözlemlendi. Ancak, bilinci kapanan fare giderek daha tepkisiz hale geldikçe, “seyirci” fareler daha agresif ilk yardım taktiklerine yöneldi.

Araştırmanın ortak yazarı Huizhong Whit Tao, “Görünüşe göre fareler bu davranışları kasıtlı olarak gerçekleştiriyor. Hayvanlar arasında böyle bir acil durum benzeri tepkiyi ilk kez rapor ediyoruz” dedi.

DİL ÇEKEREK SOLUNUM YOLUNU AÇIYORLAR!

Şaşırtıcı bulgular arasında, kemirgenlerin bilinçsiz eşlerinin dilini çekerek ağızdan ağıza resüsitasyon sağlaması da yer alıyor. Araştırmacılar, dil çekmenin solunum yollarını açtığını ve bu hareketin özellikle güçlü bir kurtarma yöntemi olduğunu belirtti.

Hatta bilim insanları, bilinci kapalı farelerin ağızlarına küçük nesneler yerleştirdiğinde, diğer farelerin dili çekerek bu nesneleri çıkarmaya çalıştıklarını keşfetti.

Bu gözlemler karşısında şaşkınlığını dile getiren Tao, “Çalışmanın en dikkat çekici kısmı buydu. Açıkça görüldüğü üzere etkileri faydalı” ifadelerini kullandı.

Araştırma, farelerin yabancılar yerine tanıdıkları farelere yardım etme olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu davranışlar genellikle uzun süreli hareketsizlik ve tepkisizlik gözlemlendikten sonra başlıyor ve bilinci kapanan fare tekrar hareket ettiğinde sona eriyor.

Tao, “Bu da farelerin, akranlarının tepkisizliğini gözlemleyerek yardım etme içgüdüsü geliştirdiklerini gösteriyor” dedi.

EMPATİ VE BEYİN BAĞLANTISI

Bilim insanları, farelerde gözlemlenen bu kurtarma davranışının, nöronların oksitosin hormonu ürettiği paraventriküler çekirdek adlı beyin bölgesiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Oksitosin hormonu, insanlar da dahil olmak üzere birçok memelide empati benzeri tepkileri tetikleyen önemli bir unsur olarak biliniyor.

Benzer kurtarma davranışlarının daha önce yunuslar ve filler gibi büyük beyinli memelilerde de gözlemlendiğini belirten araştırmacılar, farelerin bu içgüdüsel tepkisinin ilk yardım davranışlarının kökenine dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Daha önce farelerin kapana kısıldıklarında birbirlerine yardım ettiği bilinse de, bu ilk yardım benzeri davranışlar küçük memeliler arasında ilk kez detaylı olarak incelenmiş oldu.