Fas ve İsrail'den güvenlik adımı: İş birliğini geliştiriyorlar
Fas ve İsrail, güvenlik alanında ikili iş birliğini güçlendirme yollarını değerlendirdi.
Fas Ulusal Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Başkanı Abdullatif Hamuşi, başkent Rabat'ta İsrail Polis Şefi Yaakov Shabtai ile bir araya geldi.
Görüşmenin, İsrail Polis Şefi Shabtai'nin 1 Ağustos Pazartesi günü başladığı 5 günlük Fas ziyareti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
Ziyaretin hedefi ise "güvenlik alanında ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkenin müşterek çıkarlarına hizmet eden bir güvenlik ortaklığının temellerinin atılması" şeklinde ifade edildi.
Açıklamada ayrıca "terör ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere güvenlik alanlarında tecrübe paylaşımının" da ziyaretin amaçlarından olduğu kaydedildi.
İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Issawi Frej ile İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar da geçen ay Fas'ı ziyaret eden isimler olmuştu.
FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİ
Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.
Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.
Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.
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