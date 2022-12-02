Faslı göçmen yamaç paraşütüyle İspanya toprağına uçtu
Bir düzensiz göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine geldi.
Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir düzensiz göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.
Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Jandarma, 29 Kasım'dan bu yana düzensiz göçmeni bulamadı.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor. Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
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