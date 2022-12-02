Bulgaristan sınırında insanlık dramı: 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş halde bulundu
Edirne'de, Bulgaristan sınırında soğuktan donan 1 göçmen ölü, 1 göçmen ise donmak üzereyken bulundu.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
DONARAK HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı incelemede göçmen oldukları tespit edilen 1 kişinin donarak öldüğü, 1 kişinin ise donmak üzere olduğu belirlendi.
Donmak üzere iken son anda kurtarılan göçmen, Edirne'de hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
HAVA SICAKLIĞI GECE SIFIR İLE 5 DERECE ARASINDA
Ölen göçmenin cansız bedeni ise Lalapaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hava sıcaklığının gece sıfır ile 5 derece arasında olduğu Edirne'de ekipler, bölgede başka göçmenlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.
Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan sınırına yakın bölgede 1 göçmenin donarak öldüğünü, 1 göçmenin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Yeni üçlü tehlike...
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Su samurlarının kavgası kameralara yansıdı
- Cumhuriyet'e açıklamıştı: Dündar'ın programı netleşti