Fas’ta binlerce kişiye kraliyet affı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:05

Güncelleme: 20.08.2024 - 08:05

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Kral ve Halk Devrimi Bayramı'nın 71’inci yıldönümü münasebetiyle bir af kararnamesi yayınladı.

Açıklamada, “Hint Keneviri ekimi ile ilgili davalardan hüküm giyen, hakkında dava açılan veya aranan 4 bin 831 kişi, kraliyet affından yararlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı 11 Mart 2021'de Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmişti.

Fas ayrıca, 3 Haziran 2022'de Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımına yönelik bir "eylem planı" duyurmuş ve aynı yılın Temmuz ayında kenevirin kullanımını yasallaştıran bir yasa yürürlüğe girmişti.

Fas Hint Keneviriyle İlgili Faaliyetleri Yasallaştırma Ulusal Ajansından Aralık 2022'de yapılan açıklamada, Kasım 2023 sonuna kadar tıbbi ve endüstriyel kullanımlar için 609 lisans verildiği duyurulmuştu.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu, bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.