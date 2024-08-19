Etli kuru fasulyenin en pahalı olduğu şehir belli oldu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:38

Sevilen yemek etli kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.

Lessy ekibi yakın zamanda yaptıkları bir analizle, Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında yer alan 10 farklı şehirde 4-5 kişilik etli kuru fasulye için gereken temel malzemelerin maliyetini mercek altına alarak hem tüketiciler hem perakendeciler için değerli bilgileri bir araya topladı.

Analiz etli kuru fasulyenin biber salçası, dana eti, domates salçası, kuru fasulye, pul biber, soğan, tuz ve yağ gibi temel bileşenlerine odaklandı.

10 farklı şehirdeki ortalama malzeme fiyatları şöyle şekillendi:

Şanlıurfa: 196,73 TL

Ankara: 193,38 TL

İzmir: 181,39 TL

İstanbul: 180,85 TL

Mersin: 180,33 TL

Adana: 179,52 TL

Antalya: 179,50 TL

Bursa: 178,47 TL

Gaziantep: 171,72 TL

Konya: 159,52 TL

Bulgularda da görüldüğü üzere Şanlıurfa ortalama 196,73 TL'lik fiyatıyla listenin başında yer alırken, Konya’da malzemeler çok daha ekonomik bir rakam olan 159,52 TL'ye mal oluyor. Ankara ve İzmir de sırasıyla 193,38 TL ve 181,39 TL'lik ortalama maliyetle fiyat açısından üst sıralarda yer alıyor.