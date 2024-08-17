Kürsüde Ahmet Şık’a yumrukla saldırdı… AKP’li vekil Alpay Özalan’ın istifa eden danışmanının sözleri tekrar gündemde: ‘Nankör, vefasız, saygısız…’

Yayınlanma: 17.08.2024 - 18:44

Güncelleme: 17.08.2024 - 18:44

TBMM Genel Kurulu, 16 Ağustos Cuma günü muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’la ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın AKP sıralarına işaret ederek, "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" sözleri üzerine AKP'li Alpay Özalan kürsüye gelerek saldırıda bulundu.

6 kez birleşime ara verilirken, Alpay Özalan'ın saldırısında DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in kaşı yarıldı, CHP'li Okan Konuralp de yaralandı.

“İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİREMEZKEN GÜNDEM OLDU”

Daha önce de Meclis'te kavgalarıyla gündeme gelen eski futbolcu Özalan'ın 1 yıl önce istifa eden danışmanı Murat Sarıca şunları söylemişti:

"Hayatımda Alpay Özalan kadar nankör, vefasız ve saygısız bir insan görmedim. Tam 4 senedir sosyal medya danışmanlığını ve metin yazarlığını yapıyorum. Sadece Twitter'da takipçi sayısını 28 binden 500 bin civarına taşıdım. İki kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait.

Son 2 senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla, araya mesafe koydu.

Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En son da ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı

Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer tüm siyasetçilere 'kendim hazırlıyorum' diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş.

Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan 1000 kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan'a hakkım geçtiyse helal değildir."