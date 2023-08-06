Fas'ta trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirdi

Virajı alamayan araç devrildi. Meydana gelen kazada 24 kişi öldü

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 16:24
Fas'ta trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirdi
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Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

Fas resmi ajansı MAP'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir araç virajı alamayarak devrildi.

Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.


Fas trafik kazası viraj

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