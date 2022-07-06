Fas'tan Batı Sahra çıkışı: Çözüm yalnızca özerklik girişimiyle mümkün
Fas, Batı Sahra meselesinde siyasi çözümün yalnızca özerklik planıyla mümkün olduğunu yineledi.
Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Fas BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal ile bir araya geldi.
Görüşmede Fas tarafının, ülkenin egemenliği ve ulusal toprak bütünlüğü çerçevesinde Batı Sahra meselesinde siyasi çözümün "yalnızca özerklik girişimiyle" mümkün olduğunu vurguladığı ve bu meselede "gerçekçi, pratik, sürdürülebilir ve uzlaşmaya dayalı bir siyasi çözüme ulaşma" konusunda kararlı olduğunu kaydettiği aktarıldı.
BM Batı Sahra Özel Temsilcisi De Mistura, 4 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Batı Sahra'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurmuş ancak nedenine ilişkin bilgi vermemişti.
De Mistura daha sonra bölgeye yapacağı ziyaretlerde Batı Sahra'ya gitmeyi umduğunu ifade etmişti.
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