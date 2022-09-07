Fas'tan Tunus'a tepki: Polisario Cephesi liderinin ağırlanması kabul edilemez

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:16

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Polisario Cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması sonrası Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğü" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Nasır Burita, "Fas, Tunus Cumhurbaşkanı'nın vahim ve kabul edilemez bir şekilde ayrılıkçı milislerin liderini ağırlaması konusundaki tutumunu değiştirmedi" dedi.

Burita, Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamaların bütün Fas halkının tutumunu yansıttığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılmak üzere 26 Ağustos'ta başkent Tunus'a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanması Fas'ın büyük tepkisine neden olmuştu. Fas ve Tunus arasında gerginliğe neden olan olay sonrası iki ülke de karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, dün Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fas ile Tunus arasında çıkan anlaşmazlığım çözüldüğünü" söylemişti.