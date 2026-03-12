FBI: İran, ABD’nin Batı kıyılarını İHA’larla vurabilir

ABC News’un incelediği bir güvenlik uyarısına göre FBI, İran’ın ABD’ye yönelik olası bir misilleme saldırısında Kaliforniya’daki hedefleri İHA’larla vurmayı planlayabileceğine dair istihbarat elde edildiğini bildirdi.

Şubat ayı sonunda dağıtılan uyarıda, İran’ın ABD kıyıları açıklarında kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçlarıyla sürpriz bir saldırı düzenlemeyi hedeflemiş olabileceği belirtildi.

Ancak saldırının zamanı, yöntemi veya hedefleri konusunda net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran’ın ABD topraklarına saldırı ihtimaline ilişkin sorusuna “Hayır, endişeli değilim” yanıtını verdi.

ABD ve İsrail yaklaşık iki hafta önce İran’a yönelik saldırılar düzenlemiş, bu gelişme Körfez bölgesinde yeni bir savaşın fitilini ateşlemişti.

İran ise saldırılarda üst düzey yetkililerinin, aralarında ülkenin dini liderinin de bulunduğu isimlerin öldürülmesine misilleme olarak çeşitli saldırılar gerçekleştirdi.

KALİFORNİYA'DA GÜVENLİK SEVİYESİ ARTIRILDI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un ofisi, eyaletin federal güvenlik kurumlarından düzenli olarak benzer güvenlik bilgilendirmeleri aldığını açıkladı.

Yetkililer, çatışmanın başlamasının ardından eyalette güvenlik seviyesinin yükseltildiğini bildirdi.

Valilik sözcüsü Diana Crofts-Pelayo, eyalet acil durum birimlerinin federal ve yerel güvenlik kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın istihbarat birimi tarafından hazırlanan tehdit değerlendirmesinde, İran ve müttefiklerinin ABD’ye yönelik hedefli saldırılar düzenleyebileceği ifade edildi. Ancak geniş çaplı bir saldırının olasılığının düşük olduğu değerlendirildi.