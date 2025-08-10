FBI ve CIA’yı yöneten tek isim 101 yaşında hayatını kaybetti

ABD’de hem Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) hem de Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) başkanlık yapan tek kişi olan William H. Webster, 101 yaşında hayatını kaybetti. Webster’ın ailesi, onu “sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve vatansever” sözleriyle andı.

1924’te Missouri’nin St. Louis kentinde doğan Webster, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı’nda ABD Donanması’nda teğmen olarak görev yaptı. 1949’da Washington Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı. Federal savcılık ve yargıçlık görevlerinin ardından, 1978’de FBI Direktörlüğü’ne atandı.

FBI’daki görevinin başlarında, kurum izinsiz gözetleme ve yasa dışı baskınlarla gündemdeydi.

Webster, göreve geldikten altı hafta sonra, far-left (aşırı sol) militanlarla bağlantılı kişilere yönelik yasa dışı baskınlar nedeniyle eski FBI yetkililerinin yargılandığı bir sürecin içine girdi.

CIA'DA İRAN-KONTRA KRİZİNİ YÖNETTİ

Yaklaşık 10 yıl boyunca FBI’ı yöneten Webster, 1987’de CIA Başkanı olarak atandı. Ronald Reagan ve George H. W. Bush dönemlerinde görev yapan Webster, İran-Kontra skandalının yarattığı siyasi krizde teşkilatı yönetti.

Skandal, ABD’li yetkililerin İran’a gizlice silah satıp gelirini Kongre’nin yasakladığı Nikaragua’daki isyancılara aktarmasıyla patlak vermişti.

SAYGIN KARİYER, TARTIŞMALI KARARLAR

Webster 1991’de emekliye ayrıldı ancak ulusal güvenlik konularında danışmanlık yaptı, İç Güvenlik Danışma Konseyi’nde yer aldı ve ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı aldı.

Bununla birlikte, CIA’de görev yaptığı dönemde Sovyet casusu Aldrich Ames’in geç tespit edilmesi, dış politika deneyimi eksikliği ve Körfez Savaşı ile SSCB’nin çöküşü konusundaki istihbarat değerlendirmeleri eleştiri topladı.

FBI’daki görevi sırasında ise iç gözetleme politikalarına temkinli yaklaşımı tartışmalara neden oldu.