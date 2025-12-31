Yusuf Güney'in uyuşturucu testi sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi.

Sabah'ın haberine göre Güney'den alınan örnekler saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

SA Ç ÖRNE ĞİNDE KOKAİN

İncelemede Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitlerinin saptandığı bildirildi.

Teknik raporda yer alan verilere göre, numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Güney, 22 Aralık'ta İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı.