FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
WhatsApp ve iMessage'ın FBI'a en çok veri gönderen uygulamalar olduğu açıklandı.
ABD'de istihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından hazırlanan bir raporda WhatsApp ve iMessage'ın FBI'a en çok veri gönderen uygulamalar olduğu açıklandı.
Property of the People (Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.
Belge, FBI'ın ilgili meta verileri izinler ve mahkeme celpleri yoluyla güvence altına alma yeteneğini kısa ama şok edici ayrıntılarla ortaya koydu.
EN ÇOK VERİ SAĞLAYAN UYGULAMALAR
Rolling Stone tarafından elde edilen belge Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın iMessage'ının FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.
7 Ocak 2021 tarihli ve FBI'ın Bilim ve Teknoloji Şubesi ve Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu belgede bir dizi popüler mesajlaşma uygulaması, bunlardan hangi bilgilerin çıkarılabileceği ve araştırmacılar tarafından hangi verilerin güvence altına alınabileceği listeleniyor.
WHATSAPP YANIT VERDİ
Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.
FBI’ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.
Independent gazetesine konuşan Whatsapp yetkilileri, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.
-Sputnik
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