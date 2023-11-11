FBI'dan art arda baskınlar... ABD'de 'Türkiye'den rüşvet' skandalı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:17

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:17

ABD, Türk şirketleri ve hükümetle bağlantılı kurumların da adının geçtiği çarpıcı bir rüşvet skandalına sahne oldu.

New York Times'ın haberine göre federal yetkililer, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, 2021 yerel seçimleri sürecinde, Brooklyn'deki bir inşaat şirketi ve Türk hükümeti ile bağlantılı bazı kurumlarla geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde kampanyaya, bir "kukla bağışçı" aracılığıyla yabancı kaynaklı finansman aktarılıp aktarılmadığı konusunda bir soruşturma yürütüyor.

İddianamede, Adams'ın kabul ettiği "bağış karşılığında Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği" belirtiliyor.

KUKLA BAĞIŞÇILIK NEDİR?

ABD yasalarına göre, herhangi bir seçim kampanyasına, kukla bağış yöntemiyle, bir başka kişi adına katkıda bulunmak suç sayılıyor.

1971 yılında çıkan Federal Seçim Kampanyası Yasası'na göre, "Hiç kimse başka bir kişi adına bağışta bulunamaz, adının böyle bir bağışta bulunmak için kullanılmasına bilerek izin veremez ve hiç kimse bir kişi tarafından başka bir kişi adına yapılan bir bağışı bilerek kabul edemez."

FBI: YORUM YOK

Adams'ın seçim kampanyasını yürüten Avukat Boyd Johnson, kimliği açıklanmayan bir kişinin müfettişleri bilgilendirmesinin ardından FBI'ın Adams'tan kişisel elektronik cihazlarını talep ettiğini duyurdu.

Johnson, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında bir kişinin yakın zamanda uygunsuz bir şekilde hareket ettiği tespit edildi. Bu davranış, şeffaflık ve işbirliği ruhuyla derhal ve proaktif bir şekilde müfettişlere bildirildi" dedi.

FBI yorum yapmayı reddetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan, belediye yetkilileri ve yerel medya, FBI ajanlarının 2 Kasım'da Adams'ın seçim kampanyası için bağış toplayan Brianna Suggs'ın evinde arama yaptığını ve Suggs'ın kamu yolsuzluğu müfettişleri tarafından sorgulandığını duyurdu.

Kolluk kuvvetleri geçtiğimiz aylarda Adams'ın diğer bazı ortaklarını da soruşturdu. Temmuz ayında Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Adams'ın 2021 seçim kampanyası için yasadışı bir şekilde kamu eşleştirme fonları oluşturmak üzere bir kukla bağışçı planı kullandığını söylediği altı kişinin iddianamesini açıkladı. Altı kişi de suçsuz olduklarını savundu.

Adams, kendisinin ve kampanya ekibinin iddia edilen şema hakkında hiçbir bilgisi veya dahli olmadığını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Başkanı Eric Adams'ın, Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve "Türkiye'yi en çok ziyaret eden ABD'li belediye başkanı" olarak tanındığı biliniyor.

Adams, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde, “Sizler benim arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz” ifadelerini kullanmıştı.