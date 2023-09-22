ABD'de Senatör Menendez, 400 bin dolar değerinde külçe altın rüşvet almakla suçlanıyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 22.09.2023 - 14:31

NBC New York'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişleri, senatör Bob Menendez'i, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten, Adalet Bakanlığı bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet aldığı iddialarını soruşturuyor.

New Jersey eyaleti Senatörü Menendez'in, yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında Manhattan'daki federal yüksek jüri de tanıkların ifadelerini dinledi.

NBC Hukuk Analisti Danny Cevallos, federal yasalar çerçevesinde, Menendez'in yetkilerini kullanma vaadiyle rüşveti kabul ettiği kanıtlandığı durumda suçlu bulunacağını belirtti.

Menendez'e rüşveti verdiği iddia edilen Daibes'in, eski başkanı olduğu "Mariner’s Bank"tan aldığı 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor.

Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini açıklamıştı.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Ocak ayında, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 uçakları satma önerisine "şiddetle karşı çıktığını" söylemişti.

Bob Menendez, "İnsan hakları sicilini düzeltmediği ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini tehdit etmeyi bırakmadığı" sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçağı transferini "engellemeye" devam edeceğini dile getirmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada ise Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri tedarik edilmesi konusunda şart koşarak, Ankara'nın Atina'ya karşı "savaşçılığını sona erdirmesini" istemişti.