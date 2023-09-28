Barcelona için rüşvet iddiası... Hakemler Teknik Komitesi ofislerinde polis araması!
Barcelona Kulübü'ne ilişkin hakemler hakkında bilgi alma ve rüşvet verme iddialarıyla gündeme gelen "Negreira Olayı" kapsamında Hakemler Teknik Komitesi'nin Madrid'deki ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.
İspanya'da "Negreira Olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübü'nün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesi'nin (CTA) ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.
YASAL SÜREÇ BAŞLADI
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barselona Adli Polis Birimi Ekonomik ve Teknolojik Suçlar Grubu ile jandarmaya bağlı birimlerin, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı olan Hakemler Teknik Komitesi'nin Madrid'deki ofislerine 28 Eylül Perşembe sabah saatlerinde giderek ama yaptığı belirtildi. Güvenlik birimlerinin, Negreira olayı soruşturmasıyla bağlantılı belge aradığı, herhangi bir kişinin gözaltına alınmasının öngörülmediği kaydedildi. Diğer yandan adli kaynaklara dayandırılarak İspanyol basınında verilen haberlerde, söz konusu iddiaları soruşturan Barselona 1 Numaralı İdare Mahkemesi Hakimi'nin, Barcelona Kulübü'nün "hakem satın aldığı iddialarına ilişkin hiçbir delile rastlamadığı ancak Barcelona Kulübü hakkında rüşvet verme suçundan dava açılması için yasal süreç başlattığı" yazıldı.
NEGREIRA OLAYI
İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon Euro ödediği ortaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübü'ne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı.
İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.
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