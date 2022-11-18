FBI'dan Çin uyarısı: Bundan dolayı derin endişe duyuyoruz

18 Kasım 2022 Cuma, 14:50

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi oturumunda konuştu.

Çin polisinin böyle merkezler açma girişiminde bulunduğunu düşünmenin bile kendisine göre "rezalet" olduğunu vurgulayan Wray, bunun egemenliği ihlal ettiğini, adli ve kolluk kuvvetleri iş birliği süreçlerini engellediğini söyledi.

Wray, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un bu eylemlerin ABD yasalarını ihlal edip etmediği sorusuna ise FBI'ın bunun yasal çerçevesini araştırdığı yanıtını verdi.

ABD makamlarının, Çin hükümetinin ABD'deki Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e muhalif isimleri "takip, taciz, gözetleme ve tehditlerde bulunduğuna" dair çok sayıda yasal süreç başlattığını aktaran Wray, "Bu merkezlerin varlığının farkındayız. Bundan son derece endişeliyim" ifadesini kullandı.

Wray, bu merkezlerin açıldığı tek ülke olmadıklarına işaret ederek, bunun gerçek bir sorun olduğunu ve bunu diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla da paylaştıklarını kaydetti.

'54 KARAKOL' İDDİASI

Avrupa merkezli insan hakları örgütü Safeguard Defenders, ABD'nin yanı sıra Hollanda, İspanya ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede Çin polisine ait 54 "karakolun" varlığını ortaya koyan bir rapor yayımlamıştı.

Rapor, Çin'in "polis merkezlerini" bazı vatandaşlarını ve onların ailelerine ülkeye dönmeleri konusunda baskı aracı olarak kullandığına dikkati çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlayarak söz konusu görevlilerin yurt dışındaki vatandaşların evrak işlemlerine yardımcı olduğu savunmasını yapmıştı.

ABD makamlarınca, ekimde, 7 Çin vatandaşına ülkedeki Çin muhaliflerine "takip, taciz, gözetleme ve tehditlerde bulunmak" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.