FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan cinayet zanlısı Meksika'da yakalandı
FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan ve başına 1 milyon dolar ödül koyulan cinayet zanlısı Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez'in Meksika'da yakalandığı bildirildi.
FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan ve bir cinayet planına karıştığı iddiasıyla aranan Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez'in Meksika'da yakalandığı bildirildi.
Meksikalı savcıların bildirdiğine göre, Villarreal-Hernandez, Mexico City'de tutuklandı.
Univision Dallas-Forth Worth, Villarreal-Hernandez'in Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Meksika'daki diğer kolluk kuvvetlerinin de dahil olduğu bir operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.
"El Gato" olarak da bilinen Villarreal-Hernandez, ABD federal makamlarına göre Mayıs 2013'te 43 yaşındaki Teksaslı bir adamın öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranıyordu.
FBI'a göre, Villarreal-Hernandez'in Meksika'daki Beltran Leyva uyuşturucu izleme çetesinde liderlik pozisyonunda olduğu iddia ediliyor. FBI, Villarreal-Hernandez'in yakalanmasını sağlayacak bilgi için başına 1 milyon dolar ödül teklif ediyordu.
NBC 5 DFW'ye göre Villarreal-Hernandez, eşiyle alışveriş yaparken vurularak öldürülen avukat Juan Jesus Guerrero Chapa'nın öldürülmesine imza attığından şüphelenilmesinin ardından Fort Worth'ta federal suçlamalarla itham edildi.
FBI, Villarreal-Hernandez'in kurbanı öldürmek istemesine "kişisel bir kinin yol açtığını" savundu.
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