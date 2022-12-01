Fed başkanı Jerome Powell kimdir?

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:14

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Faiz artış hızını yavaşlatma zamanının aralık toplantısında gelebileceğini belirten Powell, "Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemiyoruz ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

JEROME POWELL KİMDİR?



Fed başkanı Jerome Powell, 4 Şubat 1953 Washington D.C.'de doğdu. 1975'te Princeton Üniversitesi'nden siyaset diploması, 1979'da Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nden doktora derecesi aldı. 1984 yılında yatırım bankacılığına geçti. 1992'de Powell, Başkan George H. W. Bush'un altında Hazine İç Finansman Müsteşarı olarak görev yaptı. 2010'dan 2012'ye kadar Bipartisan Policy Center'da misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012'de Başkan Barack Obama tarafından göreve aday gösterildikten sonra Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi oldu ve daha sonra Başkan Donald Trump tarafından başkanlığa yükseltildi. 21 Kasım 2021'de ABD Başkanı Biden tarafından FED başkanlığına ikinci dönem için aday gösterildi. Powell, Cumhuriyetçi Parti üyesidir.