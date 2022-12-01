Aralık ayı Fed faiz toplantısı hangi gün? Jerome Powell'ın konuşması ne zaman?

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:19

Yılın 8. ve son Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan Fed faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceği sinyalini verdi. Powell'ın açıklamaları sonrasında riskli varlıklarda yükseliş kaydedildi.

ARALIK AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed toplantısı 13-14 Aralık'ta yapılacak.

FED FAİZ KARARINI HANGİ GÜN AÇIKLAYACAK?

Faiz kararı 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.