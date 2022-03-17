Fed faiz artırmaya devam mı edecek? Jerome Powell'dan değerlendirme

17 Mart 2022 Perşembe, 03:34

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna halkının yaşadığı zorluğa değinen Powell, "Küresel ekonomi ve ABD ekonomisi için mali ve ekonomik sonuçlar oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak bu hedefleri desteklemek için politika faizini 25 baz puan artırdıklarını, gelecek toplantıda bankanın bilançosunun boyutunu da küçültmeye başlamayı umduklarını ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Ekonomi çok güçlü ve son derece sıkı bir iş gücü piyasası ve yüksek enflasyon zemininde, Komite, federal fon oranı için hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor." dedi.

Ukrayna'nın "işgal edilmesi" ve ilgili olayların ekonomik görünüm için aşağı yönlü bir risk oluşturduğuna işaret eden Powell, ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin "sağlam" bir büyüme öngörmeye devam ettiğini aktardı.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ARTIRIYOR

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini kaydeden Powell, "Arz kesintileri beklenenden daha büyük oldu ve daha uzun sürdü, burada ve yurt dışında virüs dalgaları tarafından şiddetlendi ve fiyat baskıları daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldı." diye konuştu.

Powell, yüksek enerji fiyatlarının da enflasyonu artırdığına dikkati çekerek "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış, burada kısa vadeli enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.