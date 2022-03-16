Son dakika... Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Piyasaların gözü saat 21.00'de

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:06

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantıda salgın döneminde başlattığı ekstra esnek para politikasını sonlandırması ve yüksek seyreden enflasyona karşı mücadelesini artırarak yılın ilk faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Fed'in iki gün süren para politikası toplantısında gecelik gösterge faiz oranını 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed, faiz artırımına gitme planı üzerine geçen sonbahardan beri çalışıyordu ve Fed'in enflasyonu indirmek için faiz artırımına gideceği beklentileri ana bazı krediler ve ev kredilerinin maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştu.

Fed'in bu ayki para politikası toplantısının aciliyeti, düşüş işaretleri göstermeyen ve petrol fiyatlarının sert yükselmesine yol açan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da yükselebilecek olan enflasyon nedeniyle iyice arttı.

Fed'in para politikası kararında güncellenecek olan çeyreklik ekonomik tahminleri ve faiz artırımı beklentileri politika yapıcıların nasıl bir tutum takındığına dair ipucu verecek ve özellikle enflasyon düşse bile ekonomik büyümenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair yetkililerin ne düşündüğünü gösterecek.

POWELL: GEREKENİ YAPACAĞIZ

Fed Başkanı Jerome Powell, bu ayın başında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada merkez bankasının 1970'lerdeki yüksek enflasyon günlerinde olduğu gibi belirsizlik içerisinde olduğunu kabul etmişti.

Powell, ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yaptığı konuşmada "Bu tür bir zorlukla uzun zamandır karşılaşmadık. Ancak tarihte neler olduğunu biliyoruz ve yapmamız gerekeni yapacağız" dedi.

Politika yapıcıların ne kadar sert bir tutum takınacağını göstermesi beklenen Fed'in tahminleri ve para politikası kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Toplantı aynı zamanda faiz oranının ekonominin daralmasına ve işsizliğin artmasına sebep olan seviyeye çıkarılıp çıkarılmayacağına dair ipucu verecek.

Enflasyon, Fed'in para politikası toplantısında belirleyici unsur olacak.

ABD'de tüketici fiyatları Şubat ayında yıllık bazda %7.9 artışla son 40 yılın en yüksek yıllık artışını kaydederken Fed'in %2 olan enflasyon hedefinin oldukça üzerine çıkmıştı.

Savaş ortamı, artan enerji fiyatları ve yükselen ücretlerle beraber günümüzdeki durum Fed'in döngüyü bozmak için ekonomiyi resesyona soktuğu 1970'lere ve 1980'lere benziyor.