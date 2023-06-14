Son dakika... Fed piyasaların merakla beklediği faizi açıkladı: Bu defa 'pas' geçti!
Son dakika haberi... Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Bu bankanın 15 ay sonra 'pas' geçtiği ilk karar oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu. Böylece Mart 2022'den sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuş oldu.
PİYASALAR GELECEK AY 'ARTIŞ' BEKLİYOR
Ekonomi piyasası bu ay 'pas' geçen Fed'in önümüzdeki ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağını öngörüyor.
15 AYDIR ARTIŞTAYDI
ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.
EN HIZLI FAİZ ARTIRIMI
Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.
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