Fed haziran ayı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne?

Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:07

Güncelleme: 13.06.2023 - 13:07

Fed toplantı tarihleri araştırılıyor. Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Fed faiz kararı açıklandı mı? "Fed faiz kararı haziran ayı toplantısı ne zaman?"



FED HAZİRAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?



Fed toplantısı 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.



HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu haftaki toplantısında, politika faizini sabit tutması ve temmuz ayında 25 baz puanlık artışa gitmesi öngörülürken, kredi ve para piyasası koşullarındaki sıkılaşmanın boyutunun Banka'nın bundan sonraki politikalarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın haziran ayında bir duraklamaya yönelik eğilimi göz önüne alındığında, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini ifade etti.

Bununla birlikte beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin, şimdiden FOMC üyelerinin yaklaşık yarısını ek faiz artırımlarının gerekli olduğuna ikna ettiğini belirten Marey, kredi koşullarında öngörülen sıkılaşmanın henüz gerçekleşmediğini ve faiz artırımlarının yerine geçemediğini, bu nedenle "şahinleri" haziran ayını atlamaya ikna etmek için FOMC'nin temmuz ayı faiz artırımına kapıyı sonuna kadar açık bırakabileceğini söyledi.

Ekonomideki yeniden ivmelenme ve bankacılık krizinin kredi koşulları üzerindeki ılımlı etkisi nedeniyle temmuzda FOMC'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırım döngüsünü yeniden başlatmasını beklediğini aktaran Marey, FOMC'nin yılın geri kalanında faiz artırımlarına ara vermeden önce 25 baz puanlık bir artış daha yapabileceğini vurguladı.

Marey, "Şu ana kadar Fed'in kredi sıkılaştırmasına ilişkin beklentileri gerçekleşmedi. Kredi koşullarındaki sıkılaşma Fed'in işinin geri kalanını yapmayacaksa ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulabilir." dedi.