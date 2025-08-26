ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u mortgage sözleşmelerinde "yanlış beyan ve potansiyel suç teşkil eden davranışlar" iddiasıyla görevden aldı. Peki, FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook kimdir? Lisa Cook neden görevden alındı?

LİSA COOK KİMDİR?



1964 doğumlu Cook, Georgia’da büyümüş ve prestijli okullarda eğitim görmüştür. Oxford ve Berkeley’de eğitim almış, doktora tezini Rus bankacılık sisteminin az gelişmişliği üzerine yapmıştır. Kariyerinde Harvard, Stanford gibi kurumlarda görev yapmış; ekonomik büyüme, Afrika-Amerikan tarihi ve inovasyon ekonomisi gibi alanlarda araştırmalar yapmıştır.

Cook, ekonomi alanında siyah kadınlara mentorluk yapması ve bu alanda savunuculuk yapmasıyla da tanınmaktadır. 25 Ağustos 2025’te, eski Başkan Donald Trump tarafından mortgage anlaşmalarındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden alınması planlanmıştır.

Bu gelişme, Federal Rezerv tarihinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilmektedir. Cook ise görevinden istifa etmeyeceğini ve eğitimli ekonomist kimliğiyle görevine devam edeceğini belirtmiştir.Lisa Cook, 2022 yılında Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan ilk siyahi kadın ve renkli birey olma unvanını taşıyan Amerikalı ekonomisttir. Chicago Federal Rezerv Bankası yönetim kuruluna da seçilen Cook, Michigan Eyalet Üniversitesi'nde profesörlük yapmış, Obama yönetimi ve Afrika ülkelerine danışmanlık hizmeti vermiştir. Ekonomi alanında uluslararası politika ve ekonomik tarih üzerine çalışmalar yapan Cook, ekonomi alanında azınlık öğrencilere mentorluk yapmasıyla da tanınmaktadır.

LİSA COOK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı bir mektupta Cook'a kararını bildirdi ve onu "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" mortgage anlaşmaları yapmakla suçladı.

Buna karşılık Cook, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi.