Fenomen su aygırı, ABD başkanlık seçimlerinin galibini tahmin etti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:05

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:05

Tayland'ın Chonburi kentindeki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde bulunan İnternet fenomeni su aygırı Moo Deng, 2024 ABD başkanlık seçimlerinin kazananı için tahminini paylaştı.

Moo Deng, iki meyve tabağı arasında seçim yapması istendiğinde ABD başkanlık seçimlerinde hangi adayın kazanacağını tahmin etmeye çalıştı.

Hayvan bakıcıları Moo Deng'e biri Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın adının yerel yazılışıyla, diğeri ise Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adıyla oyulmuş iki meyve tabağı ikram etti.

Daha sonra Moo Deng'in, üzerinde Donald Trump yazan meyve tabağını yediği belirtildi.

Adı “zıplayan domuz” anlamına gelen Moo Deng, yaklaşık dört ay önce Chonburi'deki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde doğdu.

Hayvanat bahçesine göre Moo Deng'in annesi Jona 25, babası Tony ise 24 yaşında. Moo Deng, onların hayvanat bahçesinde doğan yedinci bebekleri.