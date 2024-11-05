Trump, Meksika'yı gümrük vergisiyle tehdit etti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:51

Bugün yapılacak seçimlerin arifesinde North Carolina eyaletinde yaptığı kampanya mitinginde konuşan Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya tehditler yağdırdı.

Trump, Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağım ilk çağrılardan biri Meksika'ya olacak; sınırlarımızdan insanların girmesine izin vermeyi bırakın." dedi.

Komşu ülkeye dair sert ithamlarda bulunan Trump, "Meksika tarafından işgal ediliyoruz. Ülkemize gelen bu suçlu ve uyuşturucu saldırısını durdurmazlarsa, ABD'ye gönderdikleri her şeye derhal yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi aday, başkan seçilmesi halinde gümrük vergisi planının "yüzde yüz işe yarama şansı" olduğunu söyleyerek, "Bu işe yaramazsa, 50 yapacağım ve o da olmazsa 75 yapacağım. Sert çocuklar için ise 100 yapacağım." şeklinde konuştu.

Pek çok ekonomist, Trump'ın tehditlerle açıkladığı tarifelerin ters etki yaratacağını düşünüyor.

Trump, 2016'daki başkanlık yarışında, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edeceğini ve bunun bedelini Meksika'ya ödeteceğini taahhüt etmişti ancak sözlerini yerine getirmemişti.