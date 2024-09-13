Fenomen 'vücut geliştirici' Illia Yefimchyk hayatını kaybetti: Ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:42

"Mutant" lakabıyla tanınan Yefimchyk, günlük 7 öğün yemek yiyerek 16.500 kalori aldığı biliniyordu.

Yefimchyk'in 6 Eylül'de evinde kalp krizi geçirdiği ve eşi Anna'nın ambulansı beklerken kalp masajı yaptığı öğrenildi.

Anna yaptığı açıklamada, "Kalbi iki gün boyunca tekrar atmaya başladı ancak doktor bana beyninin öldüğüne dair kötü haber verdi" dedi.