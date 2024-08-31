Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda... Milli sporculardan 4 madalya!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya alan milli sporcular, Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde 1'i altın olmak üzere 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Milli sporcular bu madalyalarla Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.
TEKVANDODA 1 ALTIN VE 2 GÜMÜŞ MADALYA
Güne damga vuran branş ise para tekvando oldu. Erkekler K44 64 kiloda Mahmut Bozteke altın, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya kazandı.
MASA TENİSİNDE BRONZ MADALYA
Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün para masa tenisinde de bronz madalya aldı. Çiftlerde MD 8 sınıfında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi.
Türkiye'nin oyunlar tarihindeki altın madalya sayısı 9'a yükselirken, para tekvandoda ilk altın madalya Paris 2024'te geldi.
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