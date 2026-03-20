Ferrari, savaş nedeniyle teslimatları askıya aldı

İtalyan lüks otomobil markası Ferrari, İran’la yaşanan savaş nedeniyle Orta Doğu’ya araç teslimatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Kararla birlikte bölgede kalmayı sürdüren varlıklı müşterilerin yeni spor otomobil alımları da belirsizliğe girdi.
Reuters’a açıklama yapan şirket, “Orta Doğu’daki gelişmeleri ve bunların işimiz üzerindeki olası etkilerini yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ferrari, mevcut aşamada bölgedeki teslimatların geçici olarak askıya alındığını, yalnızca sınırlı sayıdaki bazı teslimatların uçak yoluyla sürdürüldüğünü belirtti.
Öte yandan Abu Dabi’de bulunan Ferrari World tema parkının, araç teslimatlarındaki durdurma kararına rağmen faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.