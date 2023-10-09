Festivalcilerin cesetleri çıkarıldı: Katılımcılar dehşet anlarını anlattı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:27

Hamas militanları, İsrail'e yönelik saldırı başlattığı gün gerçekleşmekte olan "Süpernova müzik festivali" alanına paramotorlarla baskın düzenledi.

İsrail Kurtarma Servisi (ZAKA), çatışmaların devam ettiği festival bölgesinden 260 ceset çıkarıldığını açıkladı. "Birlik ve sevgi yolculuğu" olarak tanıtılan festivalin katılımcıları, yaşadıkları korku dolu anlar hakkında konuştu.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, 21 yaşındaki Margarita Gysak, annesine "Endişelenme, sadece dans etmek ve eğlenmek için oradayım" dedi ve festivale katıldı. Sabahın erken saatlerinde parti tüm hızıyla devam ederken gökyüzünde birkaç küçük siyah nokta belirdi ve yaklaşan noktaların Gazze yönünden yaklaşan motorlu yamaç paraşütleri olduğu anlaşıldı.

Bir festival katılımcısı, festivale saldırı sırasında duyulan roket sesinin "müziğin bir parçasıymış gibi geldiğini" söyledi. Bir diğer katılımcı ise, kendisi ve arkadaşlarının "etrafımızda mermilerin uçuştuğunu hissettiklerini" belirtti. Ortel adındaki bir başka katılımcı ise "Birdenbire silah sesleriyle içeri girdiler ve her yöne ateş açtılar. Askeri üniforma giymiş elli terörist minibüslerle geldi" dedi.

Bir çalılıkta saklandığını söyle Ortel, "İnsanları püskürtmeye başladılar. Etrafa savrulmuş bir sürü yaralı insan gördüm ve neler olduğunu anlamaya çalışıyordum" ifadesinde bulundu.

"HER ŞEY SABAH YEDİDE BAŞLADI"

Saldırıdan kaçmayı başaran Tel Aviv sakini festivalci Chen Mizrachi, "Her şey sabah yedide başladı. Gökyüzünden roket ateşi başladığında herkese 'Kırmızı Kod' diye bağırdık. IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) yoktu, sadece polis vardı. Saldırı nedeniyle çok fazla kişi vuruldu. Etrafımız sarıldı ancak bir şekilde kaçmayı başardık" dedi.

Mizrachi, "Her şey bir anda oldu. Teröristler yolun sağ tarafına geldiler ve sonra büyük beyaz bir araçtan, bir tür minibüsten indiler. Yakın mesafeden ateş ettiler, korkunçtu" diye devam etti.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

BBC'ye konuşan Gili Yoskovich isimli bir kadın, bir meyve ağacının altına saklandığını, silah seslerinden ve ölümlerden kaçmak için üç saat boyunca ölü taklidi yaptığını söyledi.

Yoskovich, "Etrafta insanların öldüğünü gördüm. Çok sessizdim. Ağlamadım, hiçbir şey yapmadım. Nefes alıyordum ve kendi kendime 'Tamam, öleceğim. Sorun yok, sadece nefes al, sadece gözlerini kapat' diyorum" dedi.

26. yaş gününü kutlamak için festivale giden bir başka katılımcı Arik Nani, saldırıdan kaçmayı başardıktan sonra Reuters'a konuştu.

Nani, "Her yönden silah sesleri duydum, her iki taraftan da bize ateş ediyorlardı. Herkes kaçışıyordu ve ne yapacağını bilmiyordu. Tam bir kaos vardı" ifadesinde bulundu.

Sosyal medya platformu X'te Hamas tarafından esir alındığı kamyon arkasında zorla alı konulduğu görüntüyle gündeme gelen Shani Nicole Louk'un annesi açıklamada bulundu.

Louk'un annesi Ricarda, "Bu sabah Alman vatandaşı olan kızım Shani Nicole Louk, İsrail'in güneyinde bir grup turistle birlikte Filistinli Hamas tarafından kaçırıldı. Bize gönderilen bir videoda kızımızın arabada baygın bir şekilde Filistinlilerle birlikte olduğunu ve Gazze Şeridi'nde dolaştıklarını açıkça görebiliyordum. Lütfen kızımdan bilgi alırsanız haber verin" dedi.