Fethi Başağa: Petrol üretimini günlük 2 milyon varile çıkaracağız

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:10

Libya'da petrol tesislerine gerçekleştirilen saldırıların ardından Şerara ve Fil petrol sahalarında üretim durmuştu. Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi'nden petrol üretimine yönelik bir adım geldi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, ülkenin önemli petrol ihraç noktalarından Brega kentini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Fethi Başağa, bir yıl içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

'PETROL ÜRETİMİ KRİTİK ROL OYNUYOR'

Başağa, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların yeniden faaliyete geçmesi çağrısı yaparak, hedeflerinin bir yıl içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmak olduğunu belirtti.

Fethi Başağa, Ulusal Petrol Kurumu'na (NOC) petrol üretimi için yeterli altyapının sağlanması gerektiğini de vurgulayarak, Libya dinarının güçlü bir hale gelmesinde petrol üretiminin kritik rol oynadığını söyledi.

BAZI BÖLGELERDE ÜRETİM DURMUŞTU

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17 ve 18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

LİBYA'DAKİ EN ÖNEMLİ PETROL SAHALARI

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor. Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından yapılıyor.