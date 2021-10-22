FETÖ'cü site Rıza Sarraf'ı buldu, yeni kimliğini açıkladı

22 Ekim 2021 Cuma, 15:02

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Tr724 adlı internet sitesi, kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanıp ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Rıza Sarraf’ın adını ve yeni işini duyurdu.

Sitenin Youtube kanalında görüntülü olarak yayınlanan habere göre ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Rıza Sarraf, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.

Sarraf'ın Miami'de oldukça lüks bir yerde yaşadığı belirtilen haberde, evin görüntüleri de paylaşıldı.

Videoda Sarraf olduğunu belirtilen kişinin, sitenin muhabirinin görüşme talebine "burası özel bir alan, terk edin" diyerek ret yanıtını verdiği belirtildi.

"İKTİDARIN ÖDÜLLERE BOĞDUĞU İŞADAMI..."

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen de Rıza Sarraf'la ilgili gelişmeyi Twitter hesabından Sarraf'ın geçmişte A Haber'de konuk edildiği anlara ait bir görselle birlikte şu ifadelerle paylaştı:

"İktidarın 'Hayırsever işadamı' diyerek kolladığı, ödüllere boğduğu, arkasına Türk Bayrağı konularak 'Vatansever' propagandasının yapıldığı ve bir İçişleri Bakanının 'Önüne yattığı' Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdi ve ABD’de ‘Next Level’ adında şirket kurdu."



