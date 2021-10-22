Ankara merkezli iki FETÖ soruşturması: 125 gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ ile irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ve bazıları memurluk sınavları öncesinde soruları çaldıkları belirlenen 29 kişi ile FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' soruşturmasında 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'ye yönelik iki önemli operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli belirlendi.
JANDARMA MAHREM YAPILANMASINDA 96 GÖZALTI KARARI
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ üyelerinin deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içinde ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 96 şüpheli tespit edildi. 18'i daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılan astsubay, 78'i de daha önce ilişiği kesilen askeri öğrenci 96 şüpheli hakkında Ankara merkezli 37 ilde, gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Haberler
- Barış Pehlivan yazdı: AKP'li Arslan'ın kardeşinin kapatılan FETÖ dosyası
- Çocukluğuna Balyoz inenler anlatmaya devam ediyor: Sırt çevirenlerin babası kripto FETÖ’cü çıktı
- Gökçekler’in yönettiği Beyaz TV’nin FETÖ binasında kiracı olduğu ortaya çıktı
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: 2022 Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak