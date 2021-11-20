FFF Türkiye'nin 10 Kasım paylaşımı hedef alındı: 'Atatürk'e hakaret edildi'

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:26

Türkiye’nin gençlerden oluşan en geniş iklim hareketi platformu Fridays For Future Türkiye'nin, Ulu Önder Atatürk'ü 10 Kasım'da anmak için yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu.

Fridays For Future Türkiye, 10 Kasım'da sosyal medya platformu Instagram'dan şu paylaşımda bulunmuştu:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde gençler olarak saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde, Atatürk’ün çevre ve doğa hassasiyetini bir kez daha hatırlatmak istedik. İşte bu yüzden arkadaşlarımız, sizler için bu gönderiyi hazırladı."

Grubun, Atatürk’ün doğa sevgisi hakkındaki paylaşımı da FFF'nin uluslararası Telegram grubunda hedef alındı. Söz konusu paylaşım nedeniyle Telegram grubunda, 'Atatürk’e ağır hakaret edildiği, buna karşı çıkanların hedefe alındığı ve grup adminlerinin de buna göz yumduğu' belirtildi.

FFF Türkiye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Paylaştığımız gönderi, topluluğumuzun diğer ülkelerde faaliyet gösteren bazı üyeleri tarafından siyasi bulunmuş ve gönderinin kaldırılması talep edilmiştir. Ancak FFF Türkiye ekibi olarak bu talep uygun görülmemiş ve gönderi kaldırılmamıştır" denildi. Ekibin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: