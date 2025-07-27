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Fidan’dan AB savunma fonuna katılım mesajı

Fidan’dan AB savunma fonuna katılım mesajı

27.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Mert Cengiz
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Fidan’dan AB savunma fonuna katılım mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’daki 1. Balkan Barış Platformu toplantısında AB adayı ülkelerle bir araya geldi.

Fidan, dün İstanbul’da 1. Balkan Barış Platformu toplantısında AB adayı ülkelerdeki mevkidaşları ile bir araya geldi.

Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın yer aldığı toplantılarda, AB savunma fonları için işbirliği konusu öne çıktı. AB’nin silahlanmasına yönelik ortak finansmanla ucuz kredi sunan 150 milyar Avroluk SAFE fonu konusunda Fidan, “Aday ülkelerle ilgili farklı tanımlamalar var. Aday ülkelerle ilgili olanlara ilişkin hep beraber çalışacağız” dedi.

Fon kapsamında AB ile savunma anlaşması imzalayan ülkeler ya da üye devletler, ortak şekilde alınacak bir ürünün yüzde 65’ini sağlayabiliyor. Diğer ülkeler ise bir ürünün tedariğinde en fazla yüzde 35 pay sahibi olabiliyor. Yunanistan, Türkiye ile Ege sorunlarını gerekçe göstererek Ankara’nın fona katılımını veto edeceğini duyurmuştu. 

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