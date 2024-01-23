Fidan ve Lavrov, New York'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:52
Fidan ve Lavrov, New York'ta bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı öncesinde New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı arifesinde New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü." ifadelerine yer verildi.


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