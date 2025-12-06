FIFA'dan ABD Başkanı Trump'a

ABD Başkanı Donald Trump'a, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, "dünya barışına yaptığı katkılar" dolayısıyla "FIFA Barış Ödülü" verildi.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında ilk kez verilen bir barış ödülüne layık görüldü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahnede Trump'a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı'nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler vererek, "Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur" dedi.

FIFA, geçen ay kamuoyuna yaptığı açıklamada, dünya barışına katkı yapan bir kişiye ilk kez "FIFA Barış Ödülü" verileceğini bildirmişti.

DAHA ÖNCE YUHALANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında ABD'nin New Jersey şehrinde oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Tribünlerdeki yuhalamalar, Trump'ın Jeffrey Epstein skandalındaki tavrından göçmen politikalarına kadar biriken toplumsal tepkileri gözler önüne sermişti.

Fifa Başkanı Gianni Infantino ile, maçı kazanan Chelsea FC'ye kupayı takdim etmek üzere sahaya çıktığında tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

Trump, ödül töreninde kupayı Chelsea kaptanı Reece James’e verirken kameralara doğrudan yansıdı. Infantino kadrajdan çıkarken Trump kupanın kaldırıldığı anın tam merkezinde yer aldı. Bu esnada yuhalama sesleri daha da gür bir hal aldı.