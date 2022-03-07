Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:35

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ada ülkesi olan Fiji'de 18 Ağustos'ta 8,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



