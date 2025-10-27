Fildişi Sahili’nde tartışmalı seçim: Ouattara yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Fildişi Sahili'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Outtara kazandı.

83 YAŞINDA YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Filidişi Sahili'nde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı 83 yaşındaki Alassane Outtara ile birlikte 4 kişinin daha adaylığını açıkladığı seçimlere katılım yüzde 50 oranında oldu.

Ülkenin Bağımsız Seçim Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki Outtara'nın oyların yüzde 89.77'sini alarak dördüncü dönemini garantilediğini duyurdu.

EN GÜÇLÜ RAKİPLERİ SEÇİMLERDEN MEN EDİLMİŞTİ

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.