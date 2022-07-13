Fildişi Sahili'nden Mali'ye çağrı: Askerlerimizi serbest bırakın
Fildişi Sahili, Mali askeri hükümetini 10 Temmuz'dan bu yana "paralı askerler" suçlamasıyla gözaltına alınan 49 askerini derhal serbest bırakmaya çağırdı.
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığı tarafından başkent Abidjan'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Fildişili askerlerin "haksız yere gözaltına alındığı" belirtildi.
Gözaltına alınan askerlerin Fildişili ordusunda düzenli olarak kayıtlı olduğu ve Ulusal Destek Unsurlarının (NSE) operasyonlarının bir parçası olarak Mali'ye gittikleri kaydedilen açıklamada, "Bu bilgilerin ışığında, Milli Güvenlik Kurulu, Malili yetkilileri, haksız yere gözaltına Fildişili askerleri derhal serbest bırakmaya çağırıyor" denildi.
Açıklamada, birlikteki hiçbir Fildişili askerin Malili yetkililerin iddia ettiği gibi silah ve savaş mühimmatına sahip olmadığı ifade edildi.
Askerlerin Mali'ye varması üzerine, 8'nci rotasyonun bir parçası olarak, birliğin görev emrinin bir kopyasının, Mali havaalanı yetkililerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Mali Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'na gönderildiği aktarıldı.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan askerlerin ülkedeki BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) resmi olarak bir parçası olmamasına rağmen, NSE'lerin gönderilmesinin "barışı koruma görevlerinde yaygın bir uygulama" olduğunu belirtti.
Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.
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