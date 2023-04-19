Filipinler: ABD'nin, ülkedeki üslere silah depolamasına izin verilmeyecek

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:01

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:01

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Senatoda yaptığı açıklamada, son dönemde tartışmalara yol açan Filipinler'deki üslerin ABD erişimine açılmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Manalo'nun açıklamaları, Manila'nın 2014'te imzalanan Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ortak kullanım için 4 askeri üssü daha ABD'nin erişimine açılması kararını onaylaması ardından geldi.

Monalo, "Filipinler, ABD'nin Tayvan'daki operasyonlarda kullanılmak üzere, Manila ile Washington arasında 2014'te imzalanan savunma anlaşması uyarınca Amerikan birliklerinin erişimine açılan üslere silah stoklamasına izin vermeyecek" dedi.

"Manila'nın ABD'nin ülkedeki belirli noktalarda silah depolamasına izin verip vermeyeceği, savunma anlaşmasının ana amaçları çerçevesinde belirlenecek" diyen Manalo, mutabık kalınan faaliyetlerle uyuşmayan hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini söyledi.

"ANLAŞMA ÜÇÜNCÜ TARAFI HEDEF ALMIYOR"

Manalo, "Bizim açımızdan EDCA herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor" ifadesini kullandı.

Filipinler, iki ülke arasında 2014'te imzalanan EDCA kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.

ABD'nin EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunuyor.