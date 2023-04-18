ABD, Tayvan'a 400 adet Harpoon füzesi tedarik edecek
Bloomberg, ABD'nin Tayvan'a olası bir Çin işgalini denizden püskürtmek üzere 1.17 milyar dolar değerinde 400 adet karadan fırlatılan gemisavar Harpoon füzesi tedarik edeceğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı'na göre 7 Nisan'da ABD Donanması, adı açıklanmayan bir alıcıya 400 Harpoon füzesi ve ilgili destek ekipmanı tedarik etmesi için The Boing Co. firmasına 1.17 milyar dolar verdi ve bunun yaklaşık 630 milyon doları Yabancı Askeri Satışlar için ayrıldı.
ABD-Tayvan İş Konseyi Başkanı Rupert Hammond-Chambers'a göre bu sözleşme Harpoon'un karadan fırlatılan mobil versiyonunun Tayvan'a ilk satışı olacakken, konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler satışın Taipei'ye yapıldığını doğruladı.
Sözleşmenin imzalanması, Ekim 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan 100 Harpoon Kıyı Savunma Sistemi (HCDS), 400 Harpoon Blok II Satıhtan Atılan Füze ve 25 radar aracından oluşan 2,37 milyar dolarlık satışı tamamlayacak. Mart 2022'de ABD Donanması, füzeler için değil 100 fırlatıcı ve 25 radar için sözleşme imzaladı.
Nisan ayı başlarında ABD medyası, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Pentagon'un dış askeri satış sürecini hızlandırmakla görevli bir ekibin 80'den fazla iç tavsiyesini değerlendirdiğini ve Tayvan'ın silah birikiminin reformun başlıca nedenlerinden biri olduğunu bildirdi.
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