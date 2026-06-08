Filipinler’de şiddetli deprem: Binalar yıkıldı, tsunami alarmı verildi

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

General Santos kenti yakınlarında yaşanan depremde ilk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 129 kişi yaralandı.

Depremin ardından Filipinler, Endonezya ve Japonya dahil bölgedeki birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem, yerel saatle 07.37’de General Santos kenti açıklarında meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 7.8, derinliğini ise 35 kilometre olarak kaydetti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 7.0, derinliğini 10 kilometre olarak duyurmuştu.

Bölgede çok sayıda binada hasar oluştu. Filipinler Kızılhaçı, en yüksek alarm seviyesine geçildiğini ve ekiplerin sahada hasar tespiti ile tahliye çalışmalarına katıldığını açıkladı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Filipinler Sivil Savunma Ofisi’ne göre depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının 12’sinin Soccsksargen bölgesinde kaydedildiği, bölgede en az 129 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Depremin, Filipinler’in sismik açıdan en aktif bölgelerinden birinde meydana geldiği belirtildi. Bilim insanlarına göre etkilenen eyaletler, büyük depremler üretebilen Cotabato Çukuru’na bakıyor.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, sabah saatlerinde bu hatta “dalma-batma” hareketi yaşandığını açıkladı. Bu hareket, bir tektonik levhanın diğerinin altına doğru kaymasıyla meydana geliyor.