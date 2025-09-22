Filipinler’de yolsuzluk protestoları: 200’den fazla gözaltı, 131 polis yaralı

Filipinler’in başkenti Manila’da “hayali sel kontrol projeleri” skandalına karşı düzenlenen yolsuzluk karşıtı protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Polis açıklamasına göre, Ayala Köprüsü ve Mendiola bölgesindeki eylemler sırasında bazı gruplar taş ve çeşitli cisimlerle güvenlik güçlerine saldırdı, motosikletleri ateşe verdi ve işyerlerini yağmaladı.

Polis, olaylar sırasında 224 kişinin gözaltına alındığını, aralarında çocukların da bulunduğunu duyurdu. Çatışmalarda en az 131 polis yaralanırken, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Al Jazeera muhabiri Barnaby Lo, pazartesi sabahı şehirde nispeten normalleşme görülse de yoğun polis varlığının dikkat çektiğini aktardı.

Manila’da okullar kapatılırken, çocuklara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Soruşturma sürerken yeni protestoların da beklenildiği ifade edildi.

Pazar günü Manila’da düzenlenen mitinglere on binlerce kişi katıldı. Şehrin tarihi parkı ve demokrasi anıtında barışçıl geçen gösterilere yaklaşık 33 bin kişi toplandı.

Ancak bazı gruplar farklı güzergâhlarda şiddet olaylarına karıştı. Polis, duvarlara yazı yazan, otel lobisini tahrip eden ve çevreye zarar veren gruplara biber gazıyla müdahale etti.

YOLSUZLUK ÖFKESİ BÜYÜYOR

Protestolar, Başkan Ferdinand Marcos Jr.’ın temmuz ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında açıkladığı milyarlarca dolarlık “hayali altyapı projeleri” skandalının ardından giderek büyüdü.

Öğrenci aktivist Althea Trinidad, “Yoksulluk içinde yaşarken bizim vergilerimizle lüks içinde yaşayanlara karşı öfkeliyiz” dedi.

Maliye Bakanlığı’na göre, yalnızca sel kontrol projelerindeki yolsuzluklar nedeniyle ülke ekonomisi 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 118,5 milyar peso (2 milyar dolar) kayba uğradı.