Filipinler’de yolsuzluk soruşturması: Eski devlet başkanının oğlu teslim oldu

Filipinler’de eski bir devlet başkanının oğlu olan Senatör Jose “Jinggoy” Estrada, altyapı projelerine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından polise teslim oldu.

Yolsuzlukla mücadele mahkemesi, Estrada hakkında “kamu kaynaklarını yağmalama” suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Filipinler yasalarına göre bu suç, kefaletle serbest kalma hakkı tanınmayan ağır suçlar arasında yer alıyor.

Ombudsmanlık Ofisi, Estrada’yı altyapı skandalı kapsamında 573 milyon peso, yaklaşık 9,3 milyon dolar tutarında yasa dışı ödeme almakla suçladı.

Senato’da gazetecilere açıklama yapan Estrada, polise teslim olacağını belirterek Senato koruması talep etmeyeceğini söyledi.

Estrada, “Kendimi mahkeme önünde savunmaya hazırım. Süreçten kaçmak için kurumun arkasına saklanmayacağım” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Estrada, hakkındaki iddiaları reddederek suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini savundu. Senatörün, ayrı bir suçlama kapsamında geçen hafta kefalet ödediği bildirildi.

Filipinler’de kamuoyunun tepkisini çeken yolsuzluk skandalı, ülke genelindeki sel kontrol tesisleri ve altyapı projelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine gündeme geldi.

Tehlikeli derecede kusurlu olduğu belirtilen sel kontrol projeleri etrafında yoğunlaşan soruşturma, geçen yıl ülkede protestolara yol açmıştı.

Skandalın, yolsuzlukla mücadele konusunda hassasiyetin yüksek olduğu Filipinler’de siyasi krizi derinleştirdiği ve son çeyreklerde ekonomik büyümeyi de yavaşlattığı kaydedildi.